Trump’a suikast girişiminde ’derin ABD’ mi düğmeye bastı? Amerikan siyasi tarihinde 2. Kennedy mi?

Eski ABD Başkanı ve adayı Trump Pensilvanya'daki bir mitingde destekçilerine hitap ederken silahlı bir saldırıya uğradı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen olayda Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı.

Bunun ardından olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. ABD siyasetinde 'kurşun' ile dizayn mı?, FBI-CIA suikast girişimin neresinde? Trump'ı korumadılar mı, koruyamadılar mı? Gizli servis Trump 'vurulsun' mu istedi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını uzman isimler A Haber canlı yayınında yanıtladı ve konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın

"Amerikalılar 4 tane devlet başkanını öldürdü, 5.cisi de kulağından sıyırdı. Newyork Times a göre ABD iç savaşın eşiğinde. Yapıla kamuoyunda yüzde 47'si iç savaşa inanıyor. Bu bir tarih. Amerikan siyasi tarihinden ilk devlet başkanının öldürülmesinden bu yana çok ciddi bir şey."