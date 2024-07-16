Trump'a suikast girişiminde 'derin ABD' mi düğmeye bastı? Amerikan siyasi tarihinde 2. Kennedy mi?
Eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğramasının ardından suikastçının 20 yaşında bir genç olduğu açıklandı. Dünya gündeminden düşmeyen ve ABD'de tarihe geçen bu olayın ardından akıllarda güvenlik zaafiyetine ilişkin sorular oluştu. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Gazeteci Bülent Erandaç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Eski ABD Başkanı ve adayı Trump Pensilvanya'daki bir mitingde destekçilerine hitap ederken silahlı bir saldırıya uğradı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen olayda Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı.
Bunun ardından olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. ABD siyasetinde 'kurşun' ile dizayn mı?, FBI-CIA suikast girişimin neresinde? Trump'ı korumadılar mı, koruyamadılar mı? Gizli servis Trump 'vurulsun' mu istedi? İşte tüm bu soruların yanıtlarını uzman isimler A Haber canlı yayınında yanıtladı ve konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu..
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Caşın
"Amerikalılar 4 tane devlet başkanını öldürdü, 5.cisi de kulağından sıyırdı. Newyork Times a göre ABD iç savaşın eşiğinde. Yapıla kamuoyunda yüzde 47'si iç savaşa inanıyor. Bu bir tarih. Amerikan siyasi tarihinden ilk devlet başkanının öldürülmesinden bu yana çok ciddi bir şey."
"Keskin nişancı platformun tam karşısına yerleşmiş, 150 metreden adam ateş ediyor. Bu uzun menzilli bir tüfek ve eğer keskin nişancıysa çok kolay vurabilir. Burada bu şahıs buraya tırmanıyor, insanlar bakın burada biri var, polisler oralı olmuyor. 3-4 dakika çok uzun bir zaman, reaksiyon süresi açısından."
"Bu keskin nişancılar neden bu kısma yerleştirilmedi? Bu bir kast mı? Şimdi Uluslararası hukukta kast unsuru var, kast değilse ihmal var. Ama ihmal burada ağır. Yani birileri Trump'ı öldürmek için bir şekilde davetiye hazırlamış."
"Buradaki seyirciler arasında kesinlikle bu şahsın ona emir verenleri var. Failin elindeki tüfekle, talimat alıp yukarı çıkması vur emrine geçinceye kadar 10 dakikalık bir süre var. Buradaki telefon konuşma kayıtları nerede? Kim ona emir verdi?"
"Çünkü konuşmanın hemen başında ateş etti, birisinden talimat aldı, tek başına yapamaz bunu. Bu tek kurt harekatı değil, terör eylemi, devlet başkanına suikast. Savcı da bunu söyledi, FBI'da. Demek ki burada bir kasıt var. Bu şahıs ateş etti, vuramadı. Şahıs damın üstünde duruyor, ayağından vurabilirdi, neden öldürdüler? Amerikan kamuoyunda ciddi bir soru var, acaba gerçekten o şahıs mı? Başkasının resimleri de var çünkü."
"Halihazırda Amerikan kamuoyu da tatmin edilemedi. Demek oluyor ki burada çok ciddi bir muamma var. Tıpkı Kennedy gibi. Bu olay birebir Kennedy olayıyla örtüşüyor. Çok konuşulacak tarihi bir olay. Eğer Trump ölseydi, senato baskınında daha kötüydü, Amerikan halkı Trump'ın taraftarları sokağa dökülecekti ve iç savaş başlayacaktı. Ve bu iç savaş. Belki o beklenen 3. dünya savaşını tetikleyecekti."
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger
"Kanaatime göre 4 seçenek var. Birincisi, Trump bunu kendi kendine yaptırdı, popülaritesini seçmen nezdinde artırmak için yaptı. İkinci seçenek suikastçı psikolojik sorunları olan, uyuşturucu kullanan biri olabilir yani münferit bir kişinin saldırı olabilir. Üçüncü seçenek, Trump ABD'de küreselcilerin global düzeydeki çıkarlarına zarar veriyor."
"Amerika'daki silah sanayi sektörü başta olmak üzere finans kapitale çok büyük zarar verdi. Eğer Trump'ı katletmek isteselerdi, tek bir suikastçı ile yetinmezlerdi. Birkaç yere suikastçı yerleştirirlerdi ve Trump mutlak bir şekilde ölümden kurtulamazdı. Bunu da istemediler ve Amerika'daki küreselciler Trump'a bir gözdağı vermek, bir uyarı yapmak istediler."
"Seçime daha 4 ay var, köprünün altından daha çok sular akar. Joe Biden çekildikten sonra sürpriz bir şekilde demokratlarda California Valisi veya Michelle Obama ( Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi) sürpriz bir rüzgar yaratabilir. Şuan itibarıyla Trump seçildi, bu iş bitti diye düşünmek çok bilimsel değil."
Gazeteci Bülent Erandaç
"Trump'ın bulunduğu bölgede gizli servis var. Bu kısımda gizli servis yok. 150 metre içinde gizli servisin olmaması en büyük olaydır. Çünkü burayı Josh Shapiro'ya (Pensilvanya Valisi) bırakmışlar, yani valiye. Eğer burada Trump ölseydi, Biden'ı çok rahat götürürlerdi."
"ABD'de seçim gecesine kadar her şey olabilir. Dünya üzerinde yeni bir soğuk savaş, yeniden bir Çin kuşatması, yeni dünya sistemi darmadağın oluyor, bütün jeopolitik dengeler bozulmuş. NATO'nun bu stratejiyi yürütmesi için bu iki adamda Trump'ta gelse bir yerde yürüyemez ve müdahale edemez."
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