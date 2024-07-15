İşgal ortağı ABD'den İsrail'e pişkin kınama! "Militanları" hedef alma hakkı var

'ATEŞKES İÇİN ÇABALIYORUZ'

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve daha fazla sivil ölümü istemediklerinden ateşkes için çabaladıklarını savunan Miller, İsrail'in sivil ölümü azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

'İSRAİL'İN HAKKI VAR'

Miller, İsrail makamlarının hedef alınan alanlarda "militanların" bulunduğunu belirttiklerine işaret ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." dedi. Militanların okullar, camiler ve hastanelerde saklandığını savunan Miller, "Bu İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz." diye konuştu.