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İşgal ortağı ABD'den İsrail'e pişkin kınama! "Militanları" hedef alma hakkı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 22:14
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İşgal ortağı ABD’den İsrail’e pişkin kınama! Militanları hedef alma hakkı var

Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci İsrail soykırım saldırılarına tüm hızıyla devam ederken en büyük destekçisi ABD'den bir açıklama geldi. ABD işgalcilerin Gazze'de işgalcilerin "militanları" hedef alma hakkının bulunduğunu belirterek hiçbir şeyin sivillere saldırıyı meşru kılamayacağı söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, halen Gazze'de çok fazla sivilin öldüğünü, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkı bulunduğunu ancak hiçbir şeyin sivillere saldırıyı meşru kılamayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.

'ATEŞKES İÇİN ÇABALIYORUZ'

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve daha fazla sivil ölümü istemediklerinden ateşkes için çabaladıklarını savunan Miller, İsrail'in sivil ölümü azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

'İSRAİL'İN HAKKI VAR'

Miller, İsrail makamlarının hedef alınan alanlarda "militanların" bulunduğunu belirttiklerine işaret ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." dedi. Militanların okullar, camiler ve hastanelerde saklandığını savunan Miller, "Bu İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz." diye konuştu.

ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER NE DURUMDA?

Miller, ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunduğuna işaret eden Miller, önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi. Miller, "İyimser olmakla birlikte gerçekçi olmaya devam ediyoruz. Tarafların anlaşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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