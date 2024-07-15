İşgalciler Filistin’de toprak gaspına doymuyor! İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan Netanyahu’ya alçak çağrı

Smotrich ayrıca, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını ifade etti.

BATIŞ ŞERİA'A TOPRAK GASPI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.