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İşgalciler Filistin'de toprak gaspına doymuyor! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Netanyahu'ya alçak çağrı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.07.2024 23:59 Güncelleme: 16.07.2024 00:51
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İşgalciler Filistin’de toprak gaspına doymuyor! İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan Netanyahu’ya alçak çağrı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana masumların hedef alınarak katliamlar düzenlenmesinin yanı sıra işgal ülkesi Filistin topraklarına göz dikmeye devam ediyor. Katil İsrail'in aşırı sağcı bakanı Bezalel Smotrich'den skandal bir çağrı geldi. İşgalci bakan çağrısında Netanyahu’ya çağrıda bulunarak, UAD’nin Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini söyledi.

Katil İsrail Gazze'de katliamlarını sürdürdüğü gibi Filistin topraklarına da göz dikmeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini "yasa dışı" ilan etmesi halinde skandal bir çağrıda bulundu.

UAD'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını 19 Temmuz Cuma günü açıklaması bekleniyor.

NETANYAHU'YA 'İLHAK' ÇAĞRISI

Aşırı sağcı Bakanı Smotrich de İsrail meclisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya çağrıda bulunarak, UAD'nin Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşim yerlerini "yasa dışı" ilan etmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini savundu.

Smotrich ayrıca, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını ifade etti.

BATIŞ ŞERİA'A TOPRAK GASPI

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

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