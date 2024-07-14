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İşgalciler sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 20:38 Güncelleme: 14.07.2024 20:42
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İşgalciler sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Çok sayıda ölü var

7 Ekim'den bu yana işgal ordusunun katliam düzenlediği Gazze'de saldırılar bitmek bilmiyor. Soykırımcılar bu kez de Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir okulu bombaladı. Korkunç saldırıda 14 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze Şeridi'nde kanlı saldırılarına devam ediyor.

Bölgede ateşkes müzakereleri sürerken, bir yandan da sivilleri katleden İsrail güçleri, barış sağlanmaması için her şeyi yapıyor.

YİNE SİVİLLER KATLEDİLDİ!

Güneydeki Han Yunus kentinde dün düzenlenen ve 90 sivilin ölümüne neden olan İsrail saldırısının ardından bugün yine siviller katledildi.

14 ÖLÜ 70 YARALI VAR

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nde bir kez daha Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okulu hedef aldı.

Bombardımandan kaçan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı okula düzenlenen saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 70 Filistinli de yaralandı.

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