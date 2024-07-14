Trump’a suikast girişiminde yeni gelişme! Saldırganın evinden çıkanlar şoke etti | Baba ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

BABA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.