Trump'a suikast girişiminde yeni gelişme! Saldırganın evinden çıkanlar şoke etti | Baba ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'a mitingde suikast girişimi dünya gündemine oturdu. Herkesi şoke eden saldırıda olay yerinde öldürülen suikastçi Thomas Matthew Crooks'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıklayan yetkililer Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini söyledi.
ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.
EVİ VE ARACINDAN BOMBA ÇIKTI!
İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, zanlı Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.
BABA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!
Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı.
Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
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