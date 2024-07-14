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ABD'de 4 kent 15 Temmuz kararı! Resmen tanıdılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.07.2024 19:35
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ABD’de 4 kent 15 Temmuz kararı! Resmen tanıdılar

Hain kalkışmanın üzerinden tam 8 yıl geçti. Milletin iradesinin cuntacıları püskürttüğü bu gün ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmişti. ABD'de ise bu güne ilişkin önemli bir karar alındı. Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları duyurdu.

Tarihler 2016 yılı Temmuz ayının 15'ini gösteriyordu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain bir darbe girişimi yapılmaya çalışıldı ancak milletin iradesi darbecileri püskürttü. O günden bu güne tam 8 yıl geçti.

15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde ABD'de 4 kentten dikkat çeken bir karar geldi.

4 KENT DAHA TANIDI

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

GEÇEN SENE 2 BELEDİYE TANIMIŞTI

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin "tanıma beyannamelerini" teslim aldığını ifade ederek, ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını hatırlattı.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

ABD'de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.

Şahin, "Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor." dedi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?

Avukat Şahin "Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikliği bulunuyor. NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve ABD Başkanı (Joe Biden) bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden olumlu bir tablonun ortaya çıkması ilişkileri de bundan sonraki süreçte olumlu etkileyecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

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