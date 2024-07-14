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Katil İsrail Nuseyrat’ta sivillerin sığındığı okulu vurdu: 14 ölü

İHA
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Giriş: 14.07.2024 20:41
Terör devleti İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir okula düzenlediği saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetti.
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