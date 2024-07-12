BM'den UNRWA açıklaması! "Amansız saldırı altında"





UNRWA'yı ortadan kaldırma ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşik siyasi parametreleri değiştirme yolları üzerinde çabalar bulunduğunu vurgulayan Lazzarini, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarının korunmasındaki rolü nedeniyle İsrail'de terör örgütü olarak etiketlenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

Lazzarini, UNRWA'nın başta temel sağlık hizmetleri ve eğitim olmak üzere Filistinli mültecilere yönelik kritik önemde hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "UNRWA, bugün siyasi çözüm olmadığı için var ve kritik kamu hizmetlerini sunabilecek bir devletin yerine çalışıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize yönelik hizmet sunumunu arttırmak için derhal ateşkes ihtiyacının altını çizen Lazzarini, UNRWA'nın bu dönemde her zamankinden daha büyük bir baskı altında bulunduğunu, üye devletlerin siyasi ve finansal desteği olmazsa milyonlarca Filistinli sivil ve çocuğun ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulundu.