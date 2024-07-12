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Terör devleti İsrail'den bir katliam daha! Yardım çalışanları hedef alındı: 4 ölü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.07.2024 20:13
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Terör devleti İsrail’den bir katliam daha! Yardım çalışanları hedef alındı: 4 ölü

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 4 yardım çalışanı hayatını kaybetti.

Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ederken, bir yandan da açlıkla savaşan Filistinlilerin yardımlara ulaşmasını da engelliyor.

7 Ekim tarihinden bu yana birçok kez yardım çalışanlarını hedef alan İsrail, tepkilere aldırış etmeksizin bir kez daha yardım dağıtım noktasını vurdu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yardım dağıtan İngiltere merkezli Al-Khair Vakfı'nın çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Siyonist Savunma Kuvvetleri (IDF), Nisan ayında da Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef almıştı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetmişti.

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