Rusya’dan dikkat çeken ’Türkiye-Suriye ilişkisi’ açıklaması: Normalleşmeye dair önemli sinyaller geliyor! Kapsamlı çözüm vurgusu: Erdoğan’ın eğilimlerini memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EĞİLİMLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.