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Terör devleti İsrail'in UNRWA iddiaları çürütüldü! Kanıt sunamadılar

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Terör devleti İsrail’in UNRWA iddiaları çürütüldü! Kanıt sunamadılar

Son dakika... Bağımsız İnceleme Grubu, İsrail'in, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "terör bağlantısı" olduğuna ilişkin iddialarına kanıt sunmadığını bildirdi.

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