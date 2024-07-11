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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den NATO'da dik duruş! Ukrayna'yı örnek verdi: Gazze'de de aynı birlik ve tutarlılık gösterilmeli

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 04:16 Güncelleme: 11.07.2024 05:39
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den NATO’da dik duruş! Ukrayna’yı örnek verdi: Gazze’de de aynı birlik ve tutarlılık gösterilmeli

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce mazlumu hedef almaya devam ediyor. İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO'da dik duruş sergiledi. İspanya Başbakanı Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Katil israil, aylardır Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO'da dik duruş sergiledi.

Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.


İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORSAK, AYNISINI GAZZE'DE DE YAPMALIYIZ"

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

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