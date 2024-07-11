İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den NATO’da dik duruş! Ukrayna’yı örnek verdi: Gazze’de de aynı birlik ve tutarlılık gösterilmeli

"UKRAYNA'YI DESTEKLEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORSAK, AYNISINI GAZZE'DE DE YAPMALIYIZ"

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.