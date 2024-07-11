11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! İşgalci ordu savaş uçakları ile Gazze’nin batısını hedef aldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 04:03
ABONE OL
Katil İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı! İşgalci ordu savaş uçakları ile Gazze’nin batısını hedef aldı

7 Ekim'den bu yana katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olaral işgalci İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu. Öte yandan İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Aylardır Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapan İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.

İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Katil İsrail kana doymuyor!Katil İsrail kana doymuyor! KATİL İSRAİL KANA DOYMUYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör