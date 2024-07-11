Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! İşgalci ordu savaş uçakları ile Gazze’nin batısını hedef aldı
7 Ekim'den bu yana katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olaral işgalci İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu. Öte yandan İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.
Aylardır Gazze'yi abluka altına alarak kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapan İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.
Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.
İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.
Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.
İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.
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