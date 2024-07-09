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Rusya Ukrayna'da çocuk hastanesini vurdu! Can kaybı her geçen dakika artıyor! Açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 10:21 Güncelleme: 09.07.2024 10:29
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Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Can kaybı her geçen dakika artıyor! Açıklama geldi...

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Kriviy Rig, Dnipro gibi yerlere gündüz saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Kiev'de saldırı düzenlenen "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken dünden beri yapılan saldırılarda 41 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın ülkesine düzenlediği yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 41, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurdu.

ÇOCUK HASTANESİ VURULDU

Klimenko, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kriviy Rig, Dnipro ile diğer şehir ve yerleşim yerlerine gündüz saatlerinde düzenlediği füze saldırılarına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Mevcut bilgilere göre, Kiev şehrinde 25, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde 11 kişi öldü. 166 kişi de yaralandı." ifadesini kullanan Bakan Klimenko, Kiev'de saldırının düzenlendiği "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde enkaz kaldırma çalışmaların sürdüğünü belirtti.

HASTANE BİNASI KISMEN YIKILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını kaydetmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nin hasara uğradığını bildirmişti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca Rusya'nın, Kriviy Rig ile Dnipro ve diğer kentlerine düzenlediği saldırıların insanların ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etmişti.

Ukrayna’ya füze yağdı: En az 41 can kaybıUkrayna’ya füze yağdı: En az 41 can kaybı UKRAYNA’YA FÜZE YAĞDI: EN AZ 41 CAN KAYBI

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