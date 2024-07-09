Soykırımcılar Gazze’de yeni peş peşe saldırılar! 17’si aynı aileden çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 17'si aynı aileden olmak üzere çok sayıda Filistinli öldü. Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.