Soykırımcılar Gazze'de yeni peş peşe saldırılar! 17'si aynı aileden çok sayıda ölü var
7 Ekim'den bu yana siyonistlerin Filistinlilere yönelik zulmü durmak bilmiyor. Katliamın boyutu her geçen gün daha da korkunç bir hal alırken işgal ordusu tarafından öldürülenlerin sayısı 38 bini aştı. Bu kez işgalciler Gazze Şeridi'nin orta kesimine .çok sayıda saldırı düzenledi. Korkunç katliamda 17'si aynı aileden olmak üzere çok sayıda masum hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda 17'si aynı aileden olmak üzere çok sayıda Filistinli öldü. Gazze'deki Filistin hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
AYNI AİLEDEN 14'Ü ÇOCUK 17 KİŞİ KATLEDİLDİ
Açıklamada, "İsrail güçleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında korkunç bir katliam gerçekleştirdi, Filistinli Ebu Fureyh ailesinden 14'ü çocuk ve kadın olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.
KATİLLERDEN PEŞ PEŞE SALDIRILAR
İsrail güçlerinin ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimine 6 saldırı daha düzenlediği belirtildi. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 12 Filistinli yaşamını yitirdi.
Ebu Fureyh ailesini hedef alan katliamla birlikte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne son saatlerde düzenlediği saldırılarda toplam 29 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
HÜKÜMETTEN ABD'YE SERT TEPKİ
Hükümet, İsrail'in siviller aleyhinde gerçekleştirdiği katliam ve işlediği suçların yanı sıra ABD yönetiminin işlenen "soykırımda" İsrail'in safında yer almasına tepki gösterdi.
Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların "İsrail ordusunun Filistin halkına karşı 10 aydır yürüttüğü soykırım suçu" çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkati çekilen açıklamada, sivilleri hedef alan bu korkunç katliamların devam etmesinin tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu ifade edildi.
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