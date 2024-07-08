Filistinli gruplardan İşgalci İsrail ordusuna darbe! Akeri araçları ve toplanma alanlarını hedef aldılar
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken Filistinli mücahitler ise bir an olsun mücadeleden geri durmuyor. Son olarak Filistinli silahlı grupların, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlar ile toplanma alanlarını hedef aldığı belirtildi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı "Ebu Ali Mustafa Tugayları"nın katılımıyla Nahal Oz askeri sahasındaki karargah roketlerle vuruldu.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana binlerce mazlumu katletmeye devam ediyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Netzarim Koridorunda (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) konumlanmış İsrail askerleri hedef alındı, komuta merkezi havan topuyla bombalandı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) silahlı kanadı "Ebu Ali Mustafa Tugayları"nın katılımıyla Nahal Oz askeri sahasındaki karargah roketlerle vuruldu.
Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail güçlerine ait 2 askeri araç patlatıldı. Aynı mahallede İsrail güçlerin toplandığı alan da havan topuyla hedef alındı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 193 Filistinli öldü, 87 bin 903 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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