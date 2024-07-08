Filistinli gruplardan İşgalci İsrail ordusuna darbe! Akeri araçları ve toplanma alanlarını hedef aldılar





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 193 Filistinli öldü, 87 bin 903 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.