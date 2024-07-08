Rusya’dan Ukrayna’ya eş zamanlı saldırı! Kiev’de üst üste patlamalar: Çok sayıda kişi öldü...

BİRDEN FAZLA NOKTAYA SALDIRI

Telegram kanalları ayrıca Kirovohrad Oblastı'na bağlı Kropyvnytskyi ile Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro ve Kryvyi Rih'te patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Kryvyi Rih'te en az 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hava Kuvvetleri ise Jitomir ve Çerkası oblastları üzerinde dört seyir füzesinden üçünü düşürdüğünü bildirdi . Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti.