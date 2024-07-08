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Rusya'dan Ukrayna'ya eş zamanlı saldırı! Kiev'de üst üste patlamalar: Çok sayıda kişi öldü...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:39 Güncelleme: 08.07.2024 12:48
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Rusya’dan Ukrayna’ya eş zamanlı saldırı! Kiev’de üst üste patlamalar: Çok sayıda kişi öldü...

Rusya Ukrayna'nın farklı noktalarına eş zamanlı saldırı düzenlerken 15 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators’a yapılan saldırıların ABD'deki gerçekleşecek olan ve Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu NATO Zirvesi'nin hemen öncesinde olması dikkat çekti. İşte detaylar...

Rusya 8 Temmuz Pazartesi sabahı Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Sloviansk ve Kramators'a yapılan saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

KİEV'İN FARKLI NOKTALARINDA PATLAMA

Ukrayna'ya ait Telegram kanalları Rusya'nın Kinjal balistik füzeleri ile Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Kyiv Independent'ın yerel muhabirlerine göre Kiev'de 10'dan fazla patlama duyuldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin banliyölerinde hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Kiev yönetimi, kentte en az beş kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı sonucu Solomianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Desnianskyi, Darnytskyi ve Schevchenkyvskyi bölgelerine füze parçalarının düştüğü belirtildi.

EN BÜYÜK ÇOCUK HASTANESİ VURULDU

Belediye başkanı, şehirde bir çocuk tıbbi kurumunun vurulduğunu söyledi. Suspilne'ye göre söz konusu tesis, Ukrayna'nın en büyük çocuk tıbbi merkezi olan Okhmatdyt hastanesi olarak kaydedildi.

Kyiv Independent, özellikle şehrin merkezinde, Taras Şevçenko Parkı'nın yakınında şiddetli patlamalar yaşandığını bildirdi. Podil ve Nyvky mahallelerinde de patlamalar duyuldu.

BİRDEN FAZLA NOKTAYA SALDIRI

Telegram kanalları ayrıca Kirovohrad Oblastı'na bağlı Kropyvnytskyi ile Dnipropetrovsk Oblastı'na bağlı Dnipro ve Kryvyi Rih'te patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, Kryvyi Rih'te en az 10 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hava Kuvvetleri ise Jitomir ve Çerkası oblastları üzerinde dört seyir füzesinden üçünü düşürdüğünü bildirdi . Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Saldırıların Ukrayna'nın müttefiklerinden uzun vadeli yardım taahhütleri almayı umduğu Washington'daki NATO zirvesinin arifesinde meydana gelmesi dikkat çekti.

Rusya Kiev’i vurdu: 10 ölü, 31 yaralıRusya Kiev’i vurdu: 10 ölü, 31 yaralı RUSYA KİEV'İ VURDU: 10 ÖLÜ, 31 YARALI

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