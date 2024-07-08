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Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:19 Güncelleme: 08.07.2024 12:22
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Beryl Kasırgası’nda bilanço artıyor: Can kaybı 11’e yükseldi

Amerika kıtasında büyük yıkım ve can kabına yol açan Beryl Kasırgası’nda can kaybı 11’e yükseldi. Kasırga ABD’nin Texas eyaletine ulaştı, uçuşlar çift yönlü askıya alındı.

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