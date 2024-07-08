Rusya’dan Türkiye’nin önerisine yeşil ışık: Barış platformu fikrini destekliyoruz

"TÜRKİYE'NİN FİKRİ İYİ OLURDU"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.