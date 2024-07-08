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Rusya'dan Türkiye'nin önerisine yeşil ışık: Barış platformu fikrini destekliyoruz

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:59 Güncelleme: 08.07.2024 13:11
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Rusya’dan Türkiye’nin önerisine yeşil ışık: Barış platformu fikrini destekliyoruz

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş son günlerde yeniden hareketlenirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Peskov Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu oluşturulması fikrini desteklediklerini belirterek, "Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN FİKRİ İYİ OLURDU"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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