Avustralya’da Filistin’e destek veren öğrencileri tespit etmişlerdi! Melbourne Üniversitesine inceleme

Yapılan ön soruşturma kapsamında ülkedeki gizlilik ve veri korumaya ilişkin yasaların ciddi, bariz ya da tekrarlanan ihlalinin tespiti halinde üniversiteye bu konuda uyarı gönderilebileceğini ifade eden sözcü, bu uyarıyla üniversitenin gerekli adımları atmasının beklendiğini kaydetti.

"Unimelb for Palestine" adlı öğrenci grubu, Melbourne Üniversitesi yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan en az 19 öğrenciye "uygunsuz davranış sergiledikleri" iddiasını içeren e-postalar gönderdiğini açıklamıştı.

Grup, üniversite yönetiminin "güvenlik kamerası görüntüleri ve üniversite internet bağlantısından konum takibi ile elde ettikleri verileri kanıt olarak sunduğunu" ve kampüste protestoları yasakladığını belirtmişti.

Paylaşımda, bu verilerin elde edilmesini "gizliliğin ihlali" olarak nitelendiren öğrenci grubu, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri tespit etmek ve gözlerini korkutmak için teknolojiyi kullanmayı tercih eden üniversitenin ırkçılık karşıtı politikasını gülünç bulduklarını ifade etmişti.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri mayıs ayında Avustralya'daki üniversitelerde de düzenlenmişti.