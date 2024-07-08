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Avustralya'da Filistin'e destek veren öğrencileri tespit etmişlerdi! Melbourne Üniversitesine inceleme

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 18:57
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Avustralya’da Filistin’e destek veren öğrencileri tespit etmişlerdi! Melbourne Üniversitesine inceleme

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri mayıs ayında Avustralya'daki üniversitelerde de düzenlenmişti. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi hakkıında, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin kimliğinin tespitinde "gözetleme teknolojisi" kullandığı için gizlilik yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Üniversitenin, öğrencilerin kimliklerini gözetleme teknolojisi kullanarak tespit etmesi nedeniyle gizlilik yasalarını ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

The Age gazetesinin haberine göre, Victoria eyaleti Resmi Kurumları Denetleme Ofisinden bir sözcü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Melbourne Üniversitesinin, mayısta kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri "gözetleme teknolojisi ile tespit etmesi" iddiasıyla inceleme başlatıldığını belirtti.

Yapılan ön soruşturma kapsamında ülkedeki gizlilik ve veri korumaya ilişkin yasaların ciddi, bariz ya da tekrarlanan ihlalinin tespiti halinde üniversiteye bu konuda uyarı gönderilebileceğini ifade eden sözcü, bu uyarıyla üniversitenin gerekli adımları atmasının beklendiğini kaydetti.

"Unimelb for Palestine" adlı öğrenci grubu, Melbourne Üniversitesi yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan en az 19 öğrenciye "uygunsuz davranış sergiledikleri" iddiasını içeren e-postalar gönderdiğini açıklamıştı.

Grup, üniversite yönetiminin "güvenlik kamerası görüntüleri ve üniversite internet bağlantısından konum takibi ile elde ettikleri verileri kanıt olarak sunduğunu" ve kampüste protestoları yasakladığını belirtmişti.

Paylaşımda, bu verilerin elde edilmesini "gizliliğin ihlali" olarak nitelendiren öğrenci grubu, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencileri tespit etmek ve gözlerini korkutmak için teknolojiyi kullanmayı tercih eden üniversitenin ırkçılık karşıtı politikasını gülünç bulduklarını ifade etmişti.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri mayıs ayında Avustralya'daki üniversitelerde de düzenlenmişti.

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