Putin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

PEZEŞKİYAN'A TEBRİK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.