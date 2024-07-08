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Putin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 08.07.2024 18:53 Güncelleme: 08.07.2024 18:55
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Putin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin seçim zaferi için Pezeşkiyan'ı tebrik etti ve görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

PEZEŞKİYAN'A TEBRİK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

TEMASLARIN ORGANİZESİ İÇİN MUTABIK KALINDI

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki taraf da ilişkilerin yüksek seviyede olmasından memnuniyeti, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, ileride temasların organize edilmesi konusunda mutabık kaldı.

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