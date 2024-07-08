İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Hizbullah açıklaması: Desteklemeye devam edeceğiz





İsrail'in bölgede daha fazla şiddete ve cinayete yol açamayacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş grupları sayesinde siyonist rejim mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere karşı daha fazla cinayet işleyemeyecektir. Lübnan halkı için esenlik ve mutluluk dilerken, direnişin kahramanları için Allah'tan yardım niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.