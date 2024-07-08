İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Hizbullah açıklaması: Desteklemeye devam edeceğiz
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a gönderdiği mektupta, İran'ın İsrail karşısında Hizbullah’ı desteklemeye devam edeceğini söyledi. Öte yandan İsrail'in bölgede daha fazla şiddete ve cinayete yol açamayacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş grupları sayesinde siyonist rejim mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere karşı daha fazla cinayet işleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.
İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a mektup gönderdi.
Pezeşkiyan, mektubunda Tahran yönetiminin İsrail karşısında Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceği mesajını vererek, "İran, her zaman siyonist İsrail rejimi karşısında bölge halklarının direnişinin yanında olmuş ve desteklemiştir. Direnişin desteklenmesi İran'ın temel politikalarını oluşturur. Bu doğrultuda İmam Humeyni'nin bıraktığı değerler ve liderimiz Ayetullah Ali Hamaney'in önderliğinde direnişi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
İsrail'in bölgede daha fazla şiddete ve cinayete yol açamayacağını kaydeden Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş grupları sayesinde siyonist rejim mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer milletlere karşı daha fazla cinayet işleyemeyecektir. Lübnan halkı için esenlik ve mutluluk dilerken, direnişin kahramanları için Allah'tan yardım niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
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