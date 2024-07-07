Fransa’da erken genel seçimin ikinci tur oylaması başladı





YARIN MECLİS KAPILARINI YENİ MİLLETVEKİLLERİNE AÇACAK

Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak. Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak. Yeni milletvekillerinin aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturması gerekecek. Fransız Meclisinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup başkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.



FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.



Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.