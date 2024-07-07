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Venezuela ile Meksika arasında önemli temas: Çok sayıda konu ele alındı...

Giriş: 07.07.2024 08:40 Güncelleme: 07.07.2024 08:41
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Venezuela ile Meksika arasında önemli temas: Çok sayıda konu ele alındı...

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, enerji, eğitim ve göç konularını ele alındı. İşte detaylar...

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