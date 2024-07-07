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İsrail yine katliam yaptı! Vurulan okulda 16 ölü 50 yaralı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 10:42 Güncelleme: 07.07.2024 10:42
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İsrail yine katliam yaptı! Vurulan okulda 16 ölü 50 yaralı...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Nusayrat’ta bir okulu vurduğunu, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri ise “Burası hem bir gizlenme yeri hem de Gazze'de faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların yönlendirildiği ve gerçekleştirildiği operasyonel bir altyapı olarak hizmet vermiştir” ifadelerini kullandı.

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