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Tokyo'nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 09:15
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Tokyo’nun doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

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