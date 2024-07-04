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İsrailli bakandan Filistin'le esir takası açıklaması: Her zamankinden daha yakın...

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 11:30 Güncelleme: 04.07.2024 11:41
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İsrailli bakandan Filistin’le esir takası açıklaması: Her zamankinden daha yakın...

Son dakika haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistin ile esir takası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Galant, "Mahkum takası anlaşması her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullandı.

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