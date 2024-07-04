İngiltere sandık başında! 46 milyon kişi oy kullanacak...

KOALİSYON GÜNDEMDE

Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Başbakan Rishi Sunak ve kabinesi güven tazelemiş olacak. Başka bir partinin seçimi kazanması halinde, ortaya çıkan tabloya göre hükümetin kurulma süreci başlayacak. Herhangi bir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması halinde de koalisyon gündeme gelebilir.

Sonuçların resmiyet kazanması sonrasında Kral 3'üncü Charles, kazanan partinin liderine yeni hükümeti kurma görevi verecek.

İŞÇİ PARTİSİ ANKETLERDE ÖNDE

Parlamento 17 Temmuz'da resmen açılacak ve ardından yaz tatiline girecek. İngiltere'de Muhafazakar Parti, 14 yıldır iktidarda. Ancak son anketlere göre, İşçi Partisi'nin yüzde 40'ın üzerinde oy beklentisi var.

Bu da Muhafazakar Parti'nin, yaklaşık 20 puan rakibinin gerisinde oması demek. Anketlere göre, üçüncü sıradaysa göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Reform Partisi bulunuyor.