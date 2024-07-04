İngiltere sandık başında! 46 milyon kişi oy kullanacak...
İngiltere bugün ülke genelinde gerçekleşecek genel seçimler için sandık başına gidiyor. 46 milyon kişinin oy kullanacağı seçimde herhangi bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için Avam Kamarası'nda 326 sandalyeye sahip olması gerekiyor. İşte detaylar...
İngiltere, bugün genel seçim için sandığa gidiyor. 46 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 650 seçim bölgesinde sandık kuruluyor. Sandıklar yerel saatle 07.00'de açılacak ve 22.00'de kapanacak.
326 SANDALYE GEREKİYOR
Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra gözler sandık çıkış anketlerinde olacak. Bu anketler, hangi parti ya da partilerin çoğunluğu elde edeceğine dair ipuçları veriyor.
Herhangi bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için Avam Kamarası'nda 326 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
KOALİSYON GÜNDEMDE
Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Başbakan Rishi Sunak ve kabinesi güven tazelemiş olacak. Başka bir partinin seçimi kazanması halinde, ortaya çıkan tabloya göre hükümetin kurulma süreci başlayacak. Herhangi bir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması halinde de koalisyon gündeme gelebilir.
Sonuçların resmiyet kazanması sonrasında Kral 3'üncü Charles, kazanan partinin liderine yeni hükümeti kurma görevi verecek.
İŞÇİ PARTİSİ ANKETLERDE ÖNDE
Parlamento 17 Temmuz'da resmen açılacak ve ardından yaz tatiline girecek. İngiltere'de Muhafazakar Parti, 14 yıldır iktidarda. Ancak son anketlere göre, İşçi Partisi'nin yüzde 40'ın üzerinde oy beklentisi var.
Bu da Muhafazakar Parti'nin, yaklaşık 20 puan rakibinin gerisinde oması demek. Anketlere göre, üçüncü sıradaysa göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Reform Partisi bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...