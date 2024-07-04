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Venezuela ve ABD, "diyalog kanallarını" açık tutmaya karar verdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 06:04
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Venezuela ve ABD, diyalog kanallarını açık tutmaya karar verdi

Son dakika haberine göre Venezuela hükümeti, ABD ile yapılan görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiğini belirterek, diyaloğa devam kararı aldıklarını duyurdu.

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