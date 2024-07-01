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Sivil soykırımı! Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu: 37 bin 900 şehit!

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 01.07.2024 15:28
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Sivil soykırımı! Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu duyurdu: 37 bin 900 şehit!

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 37 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 87 bin 60 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımı bitmek bilmiyor.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 60'a yükseldi.

SİVİL SOYKIRIMI!

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 269 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 900'e, yaralıların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

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