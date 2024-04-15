Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısında! "Sus payı" davası başladı: "Burada olmaktan gurur duyuyorum"





Bu kişiler arasından seçilecek 12 asıl, 6 yedek jüri heyeti için adaylar, davada "tarafsız" ve "ehliyetli" şekilde karar verebilmesi için sıkı bir elemeden geçirilecek. Jüri adaylarına, siyasi olaylara bakışı, politik eğilimleri, Trump'a karşı lehte veya aleyhte kuvvetli hisleri olup olmadığı şeklinde sorular sorulacak. Adaylara, sadece kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde kime oy verip vermeyecekleri sorulmayacak.

Savcılık, tarihte ilk kez eski bir ABD başkanının cezai yargılanması nedeniyle savunmanın jüri seçimine çok ehemmiyet veriyor. 100 aday arasından yapılacak seçimin iki haftaya kadar sürebileceği kaydediliyor.