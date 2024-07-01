İşgalciler işkencelerinde sınır tanımıyor! Katillerin alıkoyduğu Filistinli doktordan kan donduran açıklama

Mikdad, alıkonulan Filistinli çocukların da yaşları ve yapılarının zayıf olması dikkate alınmadan yetişkin ve gençler gibi işkence ile şiddetli şekilde darbedildiğini aktardı.

ELLERİ AYAKLARI OLMAYANLAR BİLE İŞKENCE GÖRDÜ

Alıkonulanlar arasında işitme ve konuşma engelli bir Filistinlinin de bulunduğunu belirten Mikdad, "Durumu göz önüne alınmadan, hayvanların gördüğünden daha kötü bir muameleye maruz kalıyordu." şeklinde konuştu.