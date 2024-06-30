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Nijerya'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 13:50
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Nijerya’da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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