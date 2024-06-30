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Rusya, Volnyansk kasabasını vurdu: 7 ölü, 31 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 12:29
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Rusya, Volnyansk kasabasını vurdu: 7 ölü, 31 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde bulunan Volnyansk kasabasına saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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