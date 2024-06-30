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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastaneler 48 saat içerisinde hizmetlerini durduracak

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:30
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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastaneler 48 saat içerisinde hizmetlerini durduracak

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aylardır devam eden saldırılarının sonucu yakıtın tükenmesi nedeniyle 48 saat içerisinde bölgedeki hastane ve oksijen istasyonlarının çalışmalarını durduracağı konusunda uyardı.

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