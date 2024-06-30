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İsrail ordusu Gazze'de 2 askerinin öldüğünü duyurdu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:38
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İsrail ordusu Gazze’de 2 askerinin öldüğünü duyurdu

Son dakika haberine göre 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak binlerce sivili katleden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.

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