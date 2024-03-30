Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü: Gazze'de derhal ateşkes! | "İsrail Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı"

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce kişi Filistin'e destek ve 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Filistin'de adalet olmadıkça dünyada huzur olmayacak" sloganları attı. Bu saldırıların sona ermesi için İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesi gerektiğini vurgulayan Paris'te yaşayan İrlandalı ve İngiliz gösterici Ellen Groves "İsrail, Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı." dedi. İşte detaylar...