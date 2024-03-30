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Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü: Gazze'de derhal ateşkes! | "İsrail Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı"

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce kişi Filistin'e destek ve 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Filistin'de adalet olmadıkça dünyada huzur olmayacak" sloganları attı. Bu saldırıların sona ermesi için İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesi gerektiğini vurgulayan Paris'te yaşayan İrlandalı ve İngiliz gösterici Ellen Groves "İsrail, Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılmalı." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:50
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Paris’te Gazze’de derhal ateşkes çağrısı! Yaşasın Filistin halkının mücadelesi

"30 Mart Filistin Toprak Günü" nedeniyle bir araya gelen Filistin destekçileri, Paris'te gösteri düzenledi.

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Paris’te Gazze’de derhal ateşkes çağrısı! Yaşasın Filistin halkının mücadelesi

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Filistin'de adalet olmadıkça dünyada huzur olmayacak" sloganları attı.

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Paris’te Gazze’de derhal ateşkes çağrısı! Yaşasın Filistin halkının mücadelesi

Göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmasının engellenmesini istedi.

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Paris’te Gazze’de derhal ateşkes çağrısı! Yaşasın Filistin halkının mücadelesi

Gösteriye Filistin'i temsilen bir zeytin ağacı getiren eylemciler, vatandaşlardan İsrail'e destek veren markalardan alışveriş yapmamaları çağrısı yaptı.

"Kudüs'ün Mahkumu" isimli kitabın yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız araştırma sitesi Disclose ve bağımsız gazete Marsactu'nun, Fransa'nın Ekim 2023'te İsrail'e makineli tüfeklerde kullanılan en az 100 bin fişek gönderdiğine ilişkin haberini değerlendirdi.

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Paris’te Gazze’de derhal ateşkes çağrısı! Yaşasın Filistin halkının mücadelesi

Hamouri, bu haberin, Fransa'nın İsrail ordusuna silah gönderdiğini ve "Fransa'nın Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in burada işlediği suçlara doğrudan katıldığını" doğruladığını savundu.