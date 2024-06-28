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Almanya, NATO ve AB barış güçlerinin görev süresini uzattı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 01:40
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Almanya, NATO ve AB barış güçlerinin görev süresini uzattı

Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), AB'nin barış gücü misyonu EUFOR Althea ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) bulunan askerlerinin görev süresini 1 yıl uzattı. Öte yandan AB misyonu EUFOR Althea, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını izlemek ve ülkede güvenliği sağlamak için 2004 yılında kuruldu. EUFOR'da yaklaşık 50 Alman askeri yer alıyor.

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