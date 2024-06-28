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Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Can ve mal kaybı yok...

Giriş: 28.06.2024 09:38
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Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem! Can ve mal kaybı yok...

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedilirken depremin derinliği 28 kilometre olarak tespit edildi.

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