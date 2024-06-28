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İşgal ordusundan Refah'taki çadırlara roketli saldırı! En az 4 ölü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 01:31 Güncelleme: 28.06.2024 01:31
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İşgal ordusundan Refah’taki çadırlara roketli saldırı! En az 4 ölü

İşgal ordusu Gazze Şeridi'nde katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez katil ordusu Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını roketle vurdu. İnsanlık dışı saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybettiği ve birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan siyonistlerin roketli saldırısı nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

MASUMLARIN ÇADIRLARINI ROKETLE VURDULAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde kısmen ilerleyerek yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara roket atışları yaptı.

YÜZLERCE KİŞİ BÖLGEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDI

İsrail'in çadırlara saldırıları sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki hastaneye ulaştırıldı. İsrail'in saldırıları üzerine yüzlerce kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

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