WikiLeaks'in kurucusu Assange "casusluk suçunu" kabul etti

Obrador, X sosyal medya hesabından, Assange'a ilişkin verilen kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Julian Assange'ın hapisten çıkmasını memnuniyetle karşılıyorum. En azından bu durumda 'Özgürlük Anıtı' boş bir sembolden ibaret olmayacak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlar gibi canlı ve mutlu." ifadelerini kullandı.

Meksika'da 4 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum da 14 Eylül 2022'de Meksiko kentinin anahtarını Assange'ın ailesine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün onun özgürlüğünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.