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İngiltere'de eylemciler Başbakanı Sunak'ın evinin bahçesini bastı: 4 gözaltı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.06.2024 23:51
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İngiltere’de eylemciler Başbakanı Sunak’ın evinin bahçesini bastı: 4 gözaltı

İngiltere'de hükümetin İsrail'e silah satışı ve 2021 sonrası verdiği petrol ve doğal gaz lisanslarını protesto eden eylemciler Başbakan Rishi Sunak'ın evinin bahçesine girdi. Bahçedeki gölete tuvaletini yapan 4 eylemci gözaltına alındı.

İngiltere'de eylemciler Başbakanı Sunak'ın evinin bahçesine girdi. "Youth Demand" isimli gruptan yapılan açıklamaya göre, "Oliver" isimli eylemci ile beraberindeki 3 kişiyle Sunak'ın Kuzey Yorkshire'daki malikanesinin bahçesine girdi.

BAHÇEYE GİREN EYLEMCİLER GÖZALTINDA

Üzerinde Sunak'a yönelik hakaret ifadelerinini yer aldığı gömlek giyen Oliver, malikane bahçesindeki gölete tuvaletini yaptı. Bahçeye giren 4 kişi, kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından malikaneden çıkarılarak gözaltına alındı.

İSRAİL'DEN ALINAN VE SATILAN SİLAHLARA AMBARGO TALEBİ

Youth Demand'ın açıklamasında, gözaltına alınanlardan birinin foto muhabiri olduğu belirtilirken, "Youth Demand, İngiltere hükümetine İsrail'e satılan ve İsrail'den alınan silahlara ambargo koyması, 2021 sonrası verilen yeni petrol ve doğal gaz lisanslarını geri çekmesi çağrısı yapıyor." denildi.

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE TEST..."

Açıklamada, eylemci Oliver'ın "Dökülen okullardan yıkılan sağlık sistemine, McDonalds'tan daha çok gıda bankasının bulunduğu bir ülke oluşturmaktan fakirlik içinde yaşayan 4,3 milyon çocuk yaratmalarına kadar pek çok şeyi Muhafazakar Parti'ye borçluyuz. Dostlarınızı zengin yapmaktan Gazze'deki çocuklar üzerinde test etmek üzere gönderdiğiniz silahlara ya da dünya yanarken daha fazla petrol lisansı vermeye kadar harika bir miras bıraktınız." ifadelerine de yer verildi.

"GAZZE'Yİ MAHVETMEKTEN MEMNUN"

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin de iktidara geldiğinde bu durumun devam edeceğini savunan Oliver, "İşçi Partisi ve Muhafazakarlar, İsrail'e silah satmayı sürdürerek, yeni doğal gaz ve petrol lisanslarını geri çekmeyerek Gazze'yi ve gelecek tüm nesilleri mahvetmekten memnun olduklarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Youth Demand'ın eylem yaptığı malikane önünde geçen sene de 16 çevre aktivisti eylem gerçekleştirdiği için gözaltına alınmıştı.

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