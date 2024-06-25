İngiltere’de eylemciler Başbakanı Sunak’ın evinin bahçesini bastı: 4 gözaltı

"GAZZE'Yİ MAHVETMEKTEN MEMNUN"

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin de iktidara geldiğinde bu durumun devam edeceğini savunan Oliver, "İşçi Partisi ve Muhafazakarlar, İsrail'e silah satmayı sürdürerek, yeni doğal gaz ve petrol lisanslarını geri çekmeyerek Gazze'yi ve gelecek tüm nesilleri mahvetmekten memnun olduklarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Youth Demand'ın eylem yaptığı malikane önünde geçen sene de 16 çevre aktivisti eylem gerçekleştirdiği için gözaltına alınmıştı.