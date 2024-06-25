İşgalciler bölünüyor: Ordu Netanyahu’ya darbe yapacak! Katilin oğlundan sonra eşi de o iddiayı ortaya attı

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu'nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir." dedi.