Hamas’tan katil Netanyahu açıklaması: Soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Rişk

"NETANYAHU ATEŞKESTEN KAÇIYOR"

"Netanyahu'nun kısmi bir anlaşmadan ve saldırılara devam etmekten söz etmesinin, esirlerin ailelerine yalan söylediğini ve onların evlatlarının hayatını umursamadığını gösterdiğini" vurgulayan Rişk, "Netanyahu'nun gerçek tavrı, bir anlaşmaya varmamak, vakit kazanmak ve soykırıma devam etmek için ateşkesten kaçmaktır." ifadelerini kullandı.