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Nijerya'da silahlı saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti | Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 00:48 Güncelleme: 24.06.2024 00:49
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Nijerya’da silahlı saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti | Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hyatını kaybetti. Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq, olaya ilişkin soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

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