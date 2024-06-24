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ABD'de Filistinli çocuğa ırkçı saldırı! 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı | Amerikalı O kadın gözaltına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 00:40
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ABD’de Filistinli çocuğa ırkçı saldırı! 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalıştı | Amerikalı O kadın gözaltına alındı

Müslümanlara yönelik skandal ırkçı saldırı ABD'nin Texas eyaletinde yaşandı. Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi. rkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırdı. Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu. Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti. Filistin asıllı Müslüman olduğu için 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

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