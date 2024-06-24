İşgal ordusu yine kural tanımadı! Lübnan’ın güneyine yasaklı fosfor bombasıyla saldırı

SAVAŞ UÇAKLARIYLA BOMBALANDI

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.