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İşgal ordusu yine kural tanımadı! Lübnan'ın güneyine yasaklı fosfor bombasıyla saldırı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 01:26
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İşgal ordusu yine kural tanımadı! Lübnan’ın güneyine yasaklı fosfor bombasıyla saldırı

Gazze'de katliam yapan siyonistler Lübnan'ı hedef alarak korkunç saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler bu kez hukuk tanımadı ve yasaklı bomba kullandı. Katillerin Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA BOMBALANDI

Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

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