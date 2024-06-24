Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken açıklama: "Fransa'daki seçimlerden endişeliyim"
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yapılacak seçimlerin sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Olaf Scholz, Alman ARD televizyon kanalına verdiği demeçte, "Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim, bunu açıkça söylemek istiyorum. Tabiri caizse Le Pen dışındaki partilerin seçimlerde başarılı olmasını umuyorum. Buna Fransızlar karar verecek." dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yapılacak seçimlerin sonuçlarından endişeli olduğunu söyledi.
"FRANSA'DAKİ SEÇİMLER KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"
Olaf Scholz, Alman ARD televizyon kanalına verdiği demeçte, "Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim, bunu açıkça söylemek istiyorum. Tabiri caizse Le Pen dışındaki partilerin seçimlerde başarılı olmasını umuyorum. Buna Fransızlar karar verecek." dedi.
Fransa'daki seçim sonuçlarından ne çıkarsa çıksın özellikle AB toplantılarında hükümetin lideri olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göreceğini dile getiren Scholz, erken seçimleri aşırı sağın kazanması halinde yine de bir değişim olacağını vurguladı.
"BİZİ ÜZDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİM"
Şansölye Scholz, Avrupa seçimlerinin diğer bazı ülkelerdeki sonuçlarının daha da dramatik olduğunun altını çizerek, "Bunun Almanya'da kaydettiğimiz sonuç kadar bizi üzdüğünü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde eylül ayında seçimler yapılacağına işaret eden Scholz, söz konusu eyaletlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir başbakan seçilmesinin iç karartıcı olacağını kaydetti.
"İYİ SONUÇLAR DOĞURMAYACAĞINI TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ"
"Avrupa'ya ve dünyaya baktığınızda bunun pek de iyi sonuçlar doğurmayacağını tahmin edebilirsiniz." diyen Scholz, ancak yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde AfD dışındaki diğer partilerin de çoğunluğa sahip olacağından emin olduğunu belirtti.
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