Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken açıklama: "Fransa'daki seçimlerden endişeliyim"





Fransa'daki seçim sonuçlarından ne çıkarsa çıksın özellikle AB toplantılarında hükümetin lideri olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göreceğini dile getiren Scholz, erken seçimleri aşırı sağın kazanması halinde yine de bir değişim olacağını vurguladı.

"BİZİ ÜZDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİM"

Şansölye Scholz, Avrupa seçimlerinin diğer bazı ülkelerdeki sonuçlarının daha da dramatik olduğunun altını çizerek, "Bunun Almanya'da kaydettiğimiz sonuç kadar bizi üzdüğünü söyleyebilirim" ifadesini kullandı.