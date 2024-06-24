İsrailliler ardına bakmadan kaçıyor! İşgal saldırılarından bu yana 550 bin kişi ülkeyi terk etti

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden sonraki ilk 6 ay içinde 550 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. İbranice yayın yapan özel bir haber sitesinin Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 550 bin İsraillinin, savaşın ilk 6 ayında ülkeyi terk ettiği ve hala dönmediği belirtildi.