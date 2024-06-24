24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrailliler ardına bakmadan kaçıyor! İşgal saldırılarından bu yana 550 bin kişi ülkeyi terk etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 01:42
ABONE OL
İsrailliler ardına bakmadan kaçıyor! İşgal saldırılarından bu yana 550 bin kişi ülkeyi terk etti

İşgal ordusunun Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği katliamların ardından ilk 6 ayda 550 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Bu kaçışın kalıcı olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden sonraki ilk 6 ay içinde 550 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. İbranice yayın yapan özel bir haber sitesinin Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 550 bin İsraillinin, savaşın ilk 6 ayında ülkeyi terk ettiği ve hala dönmediği belirtildi.

GÖÇLER KALICI HALE DÖNDÜ

Haberde, savaş nedeniyle ülkeden geçici olarak kaçma ya da dönmede zorluk çekme durumunun kalıcı göçe dönüştüğü kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarını sürdürürken, 8 Ekim'den bu yana da Lübnan sınırında Hizbullah'la çatışmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör