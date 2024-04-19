Almanya Başbakanı Scholz’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Önemli bir stratejik ortak





Zirvede bağlantıların geliştirilmesi hakkında ayrıntılı görüştüklerini ifade eden Scholz, "Türkiye her zaman kolay olmayan ancak kesinlikle önemli bir stratejik ortaktır. Bu birlikte ele almamız gereken birçok konu için geçerlidir. Bu nedenle geleceğe dönük perspektife ihtiyacımız var. İyi bir işbirliği her iki tarafın çıkarınadır." dedi.